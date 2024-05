Sul-Americana: veja classificados às oitavas, playoffs e mais informações

A Sul-Americana já tem definidos praticamente todos os times que avançaram às oitavavas e os que vão disputar os playoffs. As vagas restantes serão completadas após os jogos adiados de Inter e Grêmio — que pode vir pela Libertadores.

Classificados direto às oitavas

Independiente Medellín (Grupo A)

Cruzeiro (Grupo B)

(Grupo B) Belgrano (Grupo C)

Fortaleza (Grupo D)

(Grupo D) Sportivo Ameliano (Grupo E)

Corinthians (Grupo F)

(Grupo F) Lanús (Grupo G)

Racing (Grupo H)

Quem vai aos playoffs

Always Ready (Grupo A)

Universidad Católica (Grupo B)

Delfín ou Inter (Grupo C)

Boca Juniors (Grupo D)

Athletico-PR (Grupo E)

(Grupo E) Racing-URU (Grupo F)

Cuiabá (Grupo G)

(Grupo G) Red Bull Bragantino (Grupo H)

Times nos playoffs vindos da Libertadores

Cerro Porteño

Barcelona-EQU

Huachipato/Grêmio/Estudiantes

LDU

Palestino

Independiente Del Valle

Rosario Central

Libertad

Playoffs e oitavas

Os playoffs serão disputados em partidas de ida e volta entre um segundo colocado dos grupos da Sul-Americana e um terceiro colocado das chaves da Libertadores. Os times que já estavam na competição decidirão os confrontos em casa.

Não haverá sorteio, já que o chaveamento é feito pelo cruzamento das campanhas: o melhor segundo colocado enfrenta o pior terceiro colocado, e assim por diante.

Os confrontos ainda não estão fechados por causa dos jogos atrasados de Inter e Grêmio. Os times gaúchos têm mais dois jogos a fazer devido à tragédia no Rio Grande do Sul. O Colorado pode terminar em segundo de sua chave na Sul-Americana, enquanto o Tricolor pode ficar em terceiro da chave na Libertadores. Com isso, as campanhas gerais dos classificados aos playoffs pode mudar.

Os jogos dos playoffs estão marcados para as semanas dos dias 17 e 24 de julho. Times do mesmo país podem se enfrentar.

No aguardo do Inter, todos os outros times brasileiros que estavam na Sul-Americana avançaram de fase. Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza se classificaram direto às oitavas, enquanto Athletico-PR, Cuiabá e Red Bull Bragantino foram aos playoffs. O Grêmio ainda pode vir pela Libertadores.

Já os enfrentamentos das oitavas serão definidos por sorteio. Os times que terminaram em primeiro dos grupos (Pote 1) encararão um vencedor da primeira etapa do mata-mata (Pote 2).

As partidas das oitavas serão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Não há restrições para os duelos.