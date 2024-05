Seleção Brasileira faz visita ao Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino em Recife

Nesta quinta-feira, as atletas Tamires e Byanca Brasil, juntamente com Arthur Elias, treinador da Seleção Brasileira, fizeram uma visita ao Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino do Recife, que tem como propósito desenvolver, incentivar e democratizar o acesso à formação esportiva no futebol. No evento, 12 alunas tiveram a oportunidade de conhecer as atletas.

Além disso, as meninas do projeto também participaram de uma atividade com bola junto com as jogadoras.

"Na idade delas eu não tive essa oportunidade de estar com meninas da Seleção Brasileira. Só via um pouco, raramente pela televisão e treinava mais com meninos. Então, saber que o futebol feminino está num caminho bom me alegra muito e é muito gratificante. Espero que os clubes e a federação tenham um olhar de mais carinho para o futebol feminino, porque a gente merece realmente isso", disse Byanca Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

"A gente fica muito feliz de sentir esse carinho. Acho que o mais importante é esse sorriso, essa atmosfera gostosa que aconteceu aqui hoje. É sobre acreditar e a gente quer passar um pouquinho dessa referência para as meninas para que elas consigam sonhar e fazer o que elas gostam, o que amam, e quem sabe um dia possam ser também grandes jogadoras de futebol", comentou Tamires.

Por fim, Mariana Melo, Secretária da Mulher do Estado de Pernambuco, destacou a importância da visita para as alunas do projeto.

"É um momento inspirador. Nós sabemos o tamanho do esforço que essas meninas fazem para estar aqui, o compromisso para que possam treinar e buscar o sonho delas de serem jogadoras de futebol. Ver as mulheres, atletas que já estão há muito tempo percorrendo esse caminho, trazendo palavras para elas de inspiração e de força para que continuem sendo determinadas como são é muito importante. Foi um momento muito importante para elas e para nós que fazemos esse projeto", disse Mariana.

Como forma de preparação da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem entre os dias 25 de julho e 11 de agosto, a equipe entra em campo neste sábado, diante da Jamaica, às 17h (de Brasília).