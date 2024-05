Palmeiras x San Lorenzo vai passar na Globo? Saiba onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

Palmeiras e San Lorenzo duelam hoje (30), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada do Grupo F da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).

Classificado, o Alviverde busca a melhor campanha na fase de grupos. O Palmeiras soma 13 pontos e disputa o posto com Atlético-MG, que soma 15, e River Plate, com 13, que também entra em campo na noite desta quinta.

Endrick fará sua despedida diante da torcida alviverde. O atacante ficará à disposição da Seleção Brasileira e, ao término da Copa América, embarca para a Espanha para se apresentar ao Real Madrid.

A partida também é decisiva para o San Lorenzo, que ainda não confirmou a classificação para a próxima fase. A equipe argentina necessita de pelo menos um empate para avançar às oitavas de final.

Palmeiras x San Lorenzo -- Copa Libertadores

Data e hora: 30 de maio, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Paramount+ (streaming)