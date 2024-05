Palmeiras terá trio de joias titular para jogo de despedida de Endrick pela Libertadores; veja escalação

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o San Lorenzo, válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira escalou, no ataque, o trio de joias formado na base do Palmeiras: Luis Guilherme, Endrick e Estêvão. Essa era a última oportunidade dos três atuarem juntos, já que a partida marca a despedida de Endrick do Verdão.

Assim, o Verdão vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios, Raphael Veiga; Luis Guilherme, Estêvão e Endrick.

? Escalados! ? As formações de @Palmeiras e @SanLorenzo para o duelo do Grupo F da CONMEBOL #Libertadores ? pic.twitter.com/E1xZsBIQ7K ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 30, 2024

Do outro lado, o San Lorenzo, comandado por Leandro Romagnoli tem: Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi e Gonzalo Luján; Eric Remedi, Elian Irala, Alexis Cuello e Leguizamón; Malcom Braida e Adam Bareiro.

Com 13 pontos, o Palmeiras lidera o Grupo F e já tem vaga nas oitavas de final garantida. Contudo, o Verdão entra em campo com o objetivo de avançar à próxima fase sendo dono da melhor campanha. A equipe está atrás do Atlético-MG, que tem 15.