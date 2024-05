Nestor "conquista" Zubeldía e valoriza volta por cima após lesão

Rodrigo Nestor tem conquistado o técnico Luis Zubeldía neste início de trajetória do técnico no São Paulo. Recém-recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, o meio-campista tricolor aos poucos vem retomando o status de titular de sua equipe. Nesta quarta-feira, o camisa 11 foi importantíssimo, sofrendo o pênalti que abriu caminho para o triunfo sobre o Talleres pela Libertadores.

"Passei por coisas realmente difíceis aqui. Minha história é muito bonita, mas passei por momentos muito difíceis. Isso ficou para trás. Ontem recebi um toque de uma pessoa, às vezes precisamos ficar um pouco de fora para ver o potencial que a gente tem. Feliz por estar com saúde e poder trabalhar cada dia mais. Só tenho a agradecer", afirmou Rodrigo Nestor.

O meio-campista do São Paulo, aliás, foi só elogios ao técnico Luis Zubeldía após mais uma vitória, valorizando sua conduta com o elenco.

"Logo que o professor chegou, ele procurou mostrar que conhecia o grupo, e realmente conhecia. Ele contava com todos os jogadores, um exemplo é o Juan, pôde jogar hoje, vem tendo sequência. Ele se preocupou em mostrar que conhecia todos e que todos seriam utilizados", prosseguiu.

Rodrigo Nestor também comemorou o objetivo alcançado nesta quarta-feira. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Talleres, o São Paulo se classificou às oitavas de final como líder do Grupo B, tendo a vantagem de atuar em casa na partida de volta, além de enfrentar um adversário teoricamente mais fraco na próxima fase, já que o sorteio colocará frente a frente os primeiros e os segundos colocados de cada grupo.

"Importantíssimo. A gente queria conquistar esse objetivo, o primeiro era se classificar, o segundo era passar em primeiro. Em Córdoba não fizemos um bom jogo, hoje batalhamos, soubemos jogar o jogo, defendemos bem. Quando precisava atacar o espaço, atacamos. Jogar a partida de volta no Morumbis é importantíssimo, demonstramos isso ano passado. Quarta-feira de Libertadores no Morumbis é diferente, sonho de todo garoto. Que bom que conseguimos conquistar isso", concluiu.