Jogadores do Talleres pagam R$ 10 mil por desacato no MorumBis

Dois jogadores do Talleres foram autuados por desacato a policial, pagaram R$ 10 mil e acabaram liberados após a derrota contra o São Paulo no MorumBis.

O que aconteceu

O goleiro reserva Morales e o meia Portilla foram escoltados e levados para prestar depoimento no Jecrim (Juizado Especial Criminal) do MorumBis.

Ambos foram ouvidos, assinaram um termo e acabaram liberados após o pagamento dos R$ 10 mil, somando os valores dos dois atletas.

Morales e Portilla deixaram o Jecrim e entraram no ônibus do Talleres, que deixou o MorumBis por volta de 1h35 (de Brasília)

Jogadores do Talleres se revoltaram no intervalo do jogo e partiram para cima de policiais que escoltavam a equipe de arbitragem. Os argentinos gostaram do fato de o árbitro Jhon Ospina ter mandado o jogo seguir em um lance envolvendo Sosa ainda nos acréscimos do 1° tempo.