Gabriel Magalhães passa por exames e segue recuperação para defender o Brasil na Copa América

Nesta quinta-feira, por meio de nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou a lesão do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, da Inglaterra. O defensor de 26 anos não participou do primeiro treinamento da Seleção Brasileira e vira dúvida para os amistosos contra México e Estados Unidos. O jogador segue recuperação para defender o Brasil na Copa América.

"O zagueiro Gabriel Magalhães realizou exames nesta quinta-feira com os médicos da Seleção e, conforme planejado, segue em recuperação visando à disputa da Copa América. O jogador do Arsenal (ING) sofreu uma lesão no ombro direito na última rodada da Premier League, no dia 19", disse a CBF em seu site oficial.

O zagueiro seria o titular pelo lado esquerdo na Seleção de Dorival Júnior. Agora, Beraldo, que também é canhoto, e os destros Éder Militão e Bremer são os possíveis substitutos para o setor.

A tendência, segundo informado pela CBF, é de que Gabriel Magalhães esteja à disposição da comissão técinica para a disputa da Copa América, nos Estados Unidos, que começa no dia 24 de junho, diante da a Costa Rica.

O zagueiro, portanto, ao que tudo indica, pode perder as duas partidas amistosas que antecedem a Copa América. O primeiro duelo, no dia 8 de junho, contra o México e, em seguida, no dia 12, diante dos Estados Unidos.