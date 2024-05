Fla-Flu tira recurso, e governo inicia homologação de vitória pelo Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Fluminense desistiram do recurso contra o Vasco, e o governo do Rio iniciou o trâmite para homologação da vitória da dupla na licitação do Maracanã.

O que aconteceu

Mesmo vencendo na proposta técnica e financeira, o Consórcio Fla-Flu chegou a recorrer para desclassificar a proposta financeira de Vasco e WTorre.

Mas isso durou um dia. Nesta quarta-feira (29), o consórcio vencedor protocolou a desistência da reclamação junto à comissão da licitação.

Fla e Flu disseram que "a desistência do recurso se faz em âmbito administrativo, sem que isso configure renúncia ao direito alegado, em uma eventual demanda judicial".

Com a desistência, o governo iniciou o ato de homologação da licitação para declarar, oficialmente, a vitória final de Fla e Flu.

A homologação deverá ser assinada pelo secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, e, depois, publicada no Diário Oficial.

Com a homologação e trâmites burocráticos, fica mais próxima a assinatura do contrato para o início da gestão do estádio pelos próximos 20 anos.

Assim, sai a permissão de uso atualmente em vigor, sob o poder de Flamengo e Fluminense, e entrará a administração definida na licitação.