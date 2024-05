Endrick reforça gratidão pelo Palmeiras e se declara à torcida: "Nunca vão sair da minha vida"

O atacante Endrick fez seu último jogo pelo Palmeiras nesta quinta-feira no empate sem gols contra o San Lorenzo. Após a partida, o atacante deu uma volta olímpica pelo Allianz Parque e entregou sua camisa e chuteiras para alguns torcedores. O jogador de 17 anos reforçou sua gratidão pelo clube e fez declaração à torcida.

"Não é uma despedida, é um até logo. Vai ser difícil, mas é um sonho que vou realizar. Não é uma despedida, e um até logo. Só agradeço por tudo que fizeram por mim. Só tenho gratidão ao Palmeiras. Foi o time que apostou suas fichas em mim. Nunca vou esquecer disso. Tenho muita gratidão e para mim o mais importante são os jogos. Os recordes ficam na história, mas vão esquecer. O que ficam são as amizades, a união do time. todos me acolheram e isso sempre vai ficar marcado na minha vida", disse em entrevista ao Paramount+.

O atacante também comentou da possibilidade de um dia retornar ao Palmeiras. O jogador se junta ao Real Madrid em julho, quando completa 18 anos. Antes disso, ele estará à serviço da Seleção Brasileira para disputa a Copa América.

"Não posso prometer. Não sei o dia de amanhã, é um sonho, pretendo voltar, mas é difícil. Sempre que der vou estar acompanhando o palmeiras. O Palmeiras e a torcida nunca vão sair da minha vida. Se deus quiser um dia eu posso voltar e dar alegria aos palmeirenses. Peço que eles nunca me esqueçam porque eu nunca vou esquecer deles. Espero que um dia possamos nos reencontrar. Fico muito feliz de estar no Palmeiras", disse.

"Minha família é tudo. Tenho que agradecer a eles, são a base de tudo. Agradeço às pessoas que ficam ao meu redor, meu estafe, minha namorada. Eles estiveram comigo todo esse tempo. Agradeço aos meus companheiros comissão técnica. O Palmeiras é uma família para mim também. As vezes passamos mais tempo juntos do que com a família. Fico feliz com tudo", seguiu.

Endrick também falou sobre a relação com o técnico Abel Ferreira, seu único treinador, até o momento, e quem promoveu sua estreia no profissional, em outubro de 2022.

"Agradeço a Deus por ter colocado ele como meu primeiro treinador no profissional. Ele sabia quando eu estava bem ou mal pelo reflexo do meu rosto e me chamava para conversar. A amizade que criei com ele foi muito boa, perguntava da minha vida. Segui os conselhos dele", finalizou.