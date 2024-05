Conmebol promove visita técnica aos estádios candidatos a sediar a final da Libertadores em Buenos Aires

Entre os dias 26 e 30 de maio, representantes de diversos setores da Conmebol e da Associação Argentina de Futebol (AFA), juntamente com autoridades locais, promoveram visitas técnicas aos estádios que são candidatos a sediar a final desta edição da Copa Libertadores, que será disputada na na Cidade Autônoma de Buenos Aires ou na Província de Buenos Aires, na Argentina.

As visitas técnicas ocorreram no Estádio Monumental (River Plate), no Estádio Único Diego Armando Maradona e no Estádio Libertadores da América (Independiente), em Avellaneda.

Somado-se a isso, foi realizada uma vistoria em possíveis centros de treinamento e possíveis hotéis para as equipes que disputarão a final do torneio mais importante da América do Sul. Por fim, houve uma visita às dependências da sede da Associação de Futebol Argentino.

As visitas também foram acompanhadas por representantes dos clubes proprietários dos estádios e do Governo da Província de Buenos Aires.

A grande decisão da Copa Libertadores acontece no dia 30 de novembro, em jogo único com palco ainda não definido pela Conmebol. Portanto, esta irá ser a primeira final única da Libertadores na Argentina. As outras cinco decisões foram em Lima (2019), Rio de Janeiro (2019 e 2023), Montevidéu (2021) e Guaiaquil (2022).