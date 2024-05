Cavani anuncia aposentadoria da seleção uruguaia a 21 dias da Copa América

O atacante Edinson Cavani, de 37 anos, anunciou nesta quinta-feira em suas redes sociais que não jogará mais pela seleção de Uruguai. O jogador estava na convocação de Marcelo Bielsa para a disputa da Copa América, que se inicia no dia 20 de junho.

"Obrigado a cada uma das pessoas que fizeram parte deste caminho durante tantos anos. Fui e sempre serei abençoado por ter usado esta camisa para representar o que mais amo no mundo, meu país.", disse Cavani.

O atacante do Boca Juniors não deu muitos detalhes sobre o motivo de sua saída repentina, mas afirmou que quer se dedicar à nova etapa de sua carreira e dar tudo de si onde tem que estar.

"Hoje decido dar um passo para o lado, mas sempre te seguirei com o coração batendo. como quando tive ao entrar em campo com essa linda camisa.", concluiu Cavani.

Edinson Cavani é o terceiro jogador com mais jogos da história do Uruguai, com 136 jogos, apenas superado pelos 138 de Luis Suárez e os 161 de Diego Godín. Ele participou de quatro Copas do Mundo defendendo a Celeste e foi campeão da Copa América de 2011.

Confira a nota completa de Cavani:

Minha querida Celeste:



Só quero agradecer por cada lição que você me fez viver no seu processo.



Eu não quero me estender. Hoje há poucas palavras, mas sentimentos profundos



Obrigado a cada uma das pessoas que fizeram parte deste caminho durante tantos anos.



Fui e sempre serei abençoado por ter usado esta camisa para representar o que mais amo no mundo, meu país.



Foram sem dúvida muitos anos preciosos, teria mil coisas para dizer, contar e recordar, mas hoje quero dedicar-me a esta nova etapa da minha carreira e dar tudo de mim onde tenho que estar.



Hoje decido dar um passo para o lado, mas sempre te seguirei com o coração batendo. como quando tive ao entrar em campo com essa camisa linda



Envio um grande abraço a todo o meu povo.



Arriba la Celeste!