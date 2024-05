Após vitória na Libertadores, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para encarar o Cruzeiro

O clima amanheceu leve no São Paulo após a vitória sobre o Talleres na noite da última quinta-feira, por 2 a 0, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em uma reapresentação regada a sorrisos, o elenco tricolor iniciou a preparação, nesta quinta-feira, para enfrentar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.

No CT da Barra Funda, os jogadores que foram titulares no triunfo sobre o adversário argentino realizaram atividades de recuperação. Os atletas fizeram exercícios na bicicleta, na piscina e também na parte externa do REFFIS Plus.

O restante do grupo tricolor rumou ao gramado do CT e abriu esta quinta-feira com trabalhos de mobilidade, ativação, agilidade e fundamentos técnicos. Em seguida, a comissão técnica de Luis Zubeldía comandou um jogo em espaço reduzido.

? Liderança conquistada ontem, e reapresentação nesse clima hoje!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/XqRzUMPuS9 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 30, 2024

O elenco do São Paulo volta aos treinos já nesta sexta-feira, novamente no CT da Barra Funda. Os jogadores terão mais duas atividades antes do compromisso diante do Cruzeiro, que acontece neste domingo.

Após assegurar a classificação na Libertadores como líder de seu grupo, o São Paulo chega confiante para o duelo contra a Raposa, válido pela sétima rodada do Brasileirão. A bola rola neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

O Tricolor entra em campo com dois objetivos: manter a invencibilidade sob o comando de Zubeldía e, consequentemente, se manter no topo da tabela de classificação. Neste momento, o time do Morumbi ocupa a quinta colocação, com dez pontos somados em seis jogos.