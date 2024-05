Timberwolves vencem os Mavs fora de casa e forçam o Jogo 5 nas finais do oeste

O Minnesota Timberwolves visitou o Dallas Mavericks nesta terça-feira e venceu por 105 a 100, pelo Jogo 4 das finais da Conferência Oeste. Com isso, a franquia de Minneapolis forçou a quinta partida na série e ainda está viva na luta em busca de uma vaga nas finais.

O Minnesota esteve à frente durante grande parte do jogo. Apenas no final do segundo quarto e no início do terceiro, os Timberwolves estiveram atrás do placar. O cestinha da partida foi o astro Anthony Edwards, que fez um duplo-duplo com 29 pontos e dez rebotes. Pelo lado dos Mavs, Luka Doncic não deixou a desejar. O esloveno fez um triplo-duplo com 28 pontos, 15 rebotes e dez assistências, mas mesmo assim não conseguiu evitar a derrota de Dallas.

O Jogo 5 entre as franquias está marcado para esta quinta-feira, com mando de quadra de Minnesota, às 21h30 (de Brasília). Os Mavs lideram a série por 3 a 1 e podem ser campeões da Conferência Oeste na próxima partida.

Enquanto o campeão do Oeste não é definido, o Boston Celtics, campeão do Leste e garantido nas finais da NBA, segue treinando. O primeiro jogo das finais está marcado para o dia 6 de junho.