Samir: Coronado poderia virar mais uma crise. António não está convencido

O primeiro gol de Igor Coronado com a camisa do Corinthians ameniza o que poderia se transformar em mais uma crise no clube, explicou Samir Carvalho no De Primeira.

Segundo Samir, Coronado era uma bomba prestes a estourar. O técnico António Oliveira ainda não está convencido da intensidade do meia-atacante, cujo empresário reclamou recentemente da falta de oportunidades para ele no time, explicou o colunista do UOL.

Coronado já era uma bomba para estourar. Poderia virar mais uma crise, porque a gente viu nas redes sociais o empresário dele já mandando indireta pro António Oliveira depois de uma derrota do Corinthians. Então, dá para perceber o empresário ajudando o seu cliente, a gente já percebeu que ia dar problema.

A informação que eu tenho é que o Antônio Oliveira realmente tinha dificuldades em colocar o Coronado por falta de intensidade. Ele não está convencido disso. Se a gente pegar nas entrelinhas, ontem, na coletiva, ele fala que nesse jogo o Corinthians acabou cedendo mais espaços, quando foi questionado do time ter mais criatividade no meio-campo. Samir Carvalho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra