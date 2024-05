'Assunto resolvido': Flamengo mostra apoio a Gabigol e evita polêmica

Do UOL, no Rio de Janeiro

O assunto Gabigol com a camisa do Corinthians está encerrado dentro do Flamengo. No primeiro contato com a imprensa depois do ocorrido, Everton Cebolinha e David Luiz demonstraram apoio ao atacante após o pedido de desculpas.

O que aconteceu

Não houve zona mista contra o Amazonas. Por isso, os jogadores ainda não tinham sido questionados sobre o assunto.

Os dois citaram o nível de Gabigol. Ele ficou no banco pelo segundo jogo seguido e ainda não foi utilizado por Tite desde o episódio.

É um assunto resolvido. Pediu desculpas e a gente aceitou. Gabriel é um jogador em nível alto, todo mundo já sabe. Está trabalhando assim como os outros para voltar da melhor maneira. Em breve com certeza vai estar em campo fazendo muitos gols, aquilo que ele sabe fazer. David Luiz

A relação é muito boa. Procuramos sempre dar confiança aos nossos companheiros. Sabemos que ele errou. Ele reconheceu e pediu desculpas perante todo grupo. Temos que apoiar porque é um jogador muito importante e tem sido importante. Não podemos perder um jogador assim. Everton Cebolinha

Fabrício Bruno

Os jogadores do Flamengo ainda não dão como certa a saída de Fabrício Bruno. O zagueiro vai para o West Ham, da Inglaterra.

Gabigol até brincou que ele ficará no Flamengo. Ele passou pela zona mista falando "bomba, Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo".

O zagueiro não deu entrevistas. Ele foi chamado, mas não quis falar por enquanto.

Estamos acompanhando. É um grande jogador. Chegou na seleção brasileira com méritos. Se ele ficar, obviamente, vai nos ajudar muito. Mas se for é por merecimento. A gente deseja sorte. Esperamos que fique. Everton Cebolinha