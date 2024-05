Apresentado pela Ponte, Nelsinho Baptista imagina duelo com filho Eduardo na Série B

Nelsinho Baptista foi apresentado nesta quarta-feira como o novo treinador da Ponte Preta para a sequência da temporada. O veterano, com passagens por São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, agradeceu pela oportunidade e já imaginou o duelo com o filho Eduardo, técnico do Novorizontino, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

"Tinha muita vontade de voltar a atuar no futebol brasileiro. Estou muito grato pela oportunidade que a Ponte Preta meu deu. Logicamente, a gente sabe que não é uma situação agradável. Temos que trabalhar, mas a Série B é um campeonato muito difícil. Tenho acompanhado. Em primeiro lugar, é procurar ganhar uma estabilidade, uma confiança para nós termos chances de reagir", disse.

A Ponte Preta não faz um bom começo na Segunda Divisão do Brasileiro. A equipe venceu somente uma partida e soma seis pontos depois de sete rodadas disputas, ocupando a 16ª posição.

Nelsinho é o pai de Eduardo Baptista, treinador do Novorizontino, que também disputa a Série B. As duas equipes se enfrentam no próximo dia 15 de junho, às 15 horas (de Brasília), pela 10ª rodada da competição, em Campinas.

"Eu não esperava nenhum convite de time da Série A ou de grandes equipes, porque fiquei praticamente 17 anos fora do mercado brasileiro e, com você fora, a fila anda. Logicamente, sabia que, se assumisse um time da Série B, teria que enfrentá-lo. Tenho um respeito muito grande pelo meu filho e também pelo profissional. Ele vai trabalhar a parte dele e eu, a minha. Ele me conhece e eu também o conheço", analisou.

Com 73 anos, o novo comandante da Ponte Preta será o técnico mais velho na Série B. Experiente, Nelsinho garantiu que está bem fisicamente e que não tem medo de sofrer qualquer tipo de preconceito.

"Se não estivesse no estado em que estou hoje, temeria, mas estou bem. Sou lúcido, tenho uma cabeça de 50 anos. Participo dos treinos e trabalho dentro do campo. Eu não temo nada, porque só não posso mais jogar, mas, mostrar o que está certo, errado, o que precisamos consertar, com certeza minha lucidez está 100%", declarou.