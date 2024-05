Sem Courtois, Bélgica anuncia convocados para a Eurocopa

Nesta terça-feira, a Bélgica anunciou os 25 atletas convocados para a Eurocopa pelo técnico Domenico Tedesco. A principal ausência foi a do goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, que se recuperou de uma lesão no joelho durante grande parte da temporada.

O jogador de 32 anos já está disponível para ser utilizado pelo treinador do clube merengue, Carlo Ancelotti, e pode ser titular na final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund. A decisão será realizada no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.

Porém, o comandante da seleção belga entende que ele ainda não está pronto para uma competição de alta intensidade e com vários jogos em sequência.

"Thibaut (Courtois) foi muito claro na sua comunicação há alguns meses. Ele conhece o seu corpo, não se sente preparado para disputar uma competição desta intensidade com partidas a cada três ou quatro dias. Esta é a última informação que consideramos", disse Domenico Tedesco em coletiva de imprensa.

Antes do primeiro jogo da temporada 2023/24, Courtois rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e teve que passar por cirurgia. O goleiro só foi retornar aos gramados em maio deste ano.

Apesar da ausência do arqueiro, a Bélgica conta com bons nomes nessa convocação, por exemplo: Kevin De Bruyne e Jérémy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Leandro Trossard (Arsenal), Yannick Carrasco (Al Shabab) e Youri Tielemans (Aston Villa).

A Eurocopa será disputada entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. Antes disso, a seleção belga jogará dois amistosos em seu país, contra Montenegro e Luxemburgo, nos dias 5 e 8 de junho, respectivamente.

Confira a lista dos selecionados completa:

Goleiros

Thomas Kaminski (Luton Town)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Koen Casteels (Wolfsburg)

Defesores

Maxim De Cuyper (Club Brugge)

Thomas Meunier (Trabzonspor)

Jan Vertonghen (Anderlecht)

Arthur Theate (Rennes)

Zeno Debast (Anderlecht)

Timothy Castagne (Fulham)

Wout Faes (Leicester City)

Meio-campistas

Aster Vranckx (Wolfsburg)

Axel Witsel (Atlético de Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Orel Mangala (Lyon)

Youri Tielemans (Aston Villa)

Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid)

Amadou Onana (Everton)

Atacantes