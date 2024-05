Flamengo: 'Maracanã vai decretar hoje se Gabigol pode seguir', diz Milly

O Flamengo recebe hoje (28) o Millonarios-COL, às 21h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, no reencontro entre Gabigol e a torcida no Maracanã após o episódio da camisa do Corinthians. No UOL News Esporte, a colunista Milly Lacombe analisou que o tom do reencontro vai decretar o futuro de Gabi.

'Maracanã vai decretar se Gabigol segue no Flamengo': "Em Manaus ele foi abraçado, mas é o Maracanã a voz que vai decretar hoje a possibilidade do Gabigol seguir ou não no Flamengo. A pequena possibilidade, não acho que existe uma grande possibilidade de ele seguir, não.

'A torcida vai dizer exatamente o que ela quer': "Eu acho que é a voz rouca que vem das arquibancadas do Maracanã e ela vai se manifestar. Ela vai dizer exatamente o que ela quer, vai ser alto, de uma maneira dura talvez. Para o Gabriel, vai ser difícil, eu não acho que é muito provável que a torcida aplauda, ela está machucada, está ferida".

'A torcida abraçou Gabigol nos pequenos e grandes deslizes': "A torcida abraçou ele durante muitos deslizes, pequenos e grandes deslizes, porque a pirraça para fazer o antidoping é um grande deslize, mas a torcida foi lá e ficou com ele. E aí ele deslizou o deslize que me parece final. Vai ser interessante ver o que diz a arquibancada".