Ronaldo comemora acesso do Real Valladolid à Primeira Divisão do Espanhol

O Real Valladolid conquistou o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Espanhol, no último domingo. O ex-jogador Ronaldo, dono majoritário do clube, comemorou o retorno da equipe à elite nacional através de suas redes sociais, nesta segunda-feira.

"Conseguimos, fãs. Somos da Primeira! Estou muito orgulhoso de ver como o trabalho do ano todo foi recompensado ontem. Essa promoção é de TODOS, torcedores, staff, comissão técnica, jogadores. Todos vocês conseguiram devolver o Pucela ao seu devido lugar. Agora é hora de comemorar e aproveitar", escreveu.

Lo logramos, Afición.

Lo logramos, Afición.

¡SOMOS DE PRIMERA! Estoy muy orgulloso de ver cómo el trabajo de todo el año se vio recompensado ayer. Este ascenso es de TODOS, afición, staff, cuerpo técnico, jugadores. Todos habéis conseguido devolver al Pucela al lugar que le corresponde. Ahora, toca...

Esta foi a segunda vez que o Real Valladolid subiu para a Primeira Divisão do Campeonato Espanhol desde que Ronaldo comprou o clube, em 2018. A primeira oportunidade aconteceu na temporada 2021/2022, depois da queda no ano anterior.

No último domingo, o Real Valladolid venceu o Villareal B, por 3 a 2, e chegou aos 72 pontos. Líder da competição, o clube não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado Eibar, que tem 68 tentos, garantindo, assim, a promoção com uma rodada de antecedência.

O regulamento da Segunda Divisão espanhola prevê que os dois primeiros colocados garantam vaga direta na elite, enquanto as equipes que terminam entre a terceira e a sexta posições disputam um playoff de acesso entre si.

O Valladolid volta a campo no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), podendo ser campeão da Segunda Divisão da Espanha diante do Tenerife, fora de casa. O Leganés, vice-líder, tem apenas um ponto a menos que o time de Ronaldo e enfrenta o Elche, no mesmo dia e horário.