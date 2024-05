Próximo adversário do Santos, Botafogo-SP tem aproveitamento ruim como visitante em 2024

No dia 3 de junho, segunda-feira, o Santos enfrenta o Botafogo-SP em confronto válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diferentemente dos outros duelos, o Peixe não mandará a partida na Vila Belmiro e sim no Estádio do Café, em Londrina. Em busca de se recuperar da derrota, Alvinegro Praiano encara um adversário que não apresenta bom desempenho como visitante.

O Botafogo-SP, em 11 compromissos longe de seus mandos nesta temporada, triunfou em apenas dois. A equipe de Riberão Preto venceu contra o Água Santa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, e contra o Nova Venécia, pela primeira fase da Copa do Brasil, no final de fevereiro.

Além dos poucos triunfos, o time saiu derrotado em seis oportunidades e empatou em três. No total, o Botafogo-SP balançou as redes sete vezes e foi vazado 16 vezes - mais de um tento sofrido por partida.

Na Série B do Brasileirão, o clube do interior paulista fugira na 16ª posição no quesito pontos domados como visitante, somando apenas um, conquistado no empate diante do Paysandu. O Botafogo-SP sofreu sete gols e marcou apenas um.

Pela oitava rodada do Brasileirão Série B, Santos e Botafogo-SP duelam no dia 3 de junho, às 20h (de Brasília), no Estádio do Café. O Alvinegro Praiano visa superar a derrota sofrida contra o América-MG e seguir bem na parte de cima do campeonato.

O Botafogo-SP, por sua vez, busca reabilitação e fugir das últimas posições após começo muito ruim na segunda divisão.