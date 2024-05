Goleiro do Bahia erra canto em 8 pênaltis seguidos, mesmo com 'cola'; veja

O goleiro Marcos Felipe viralizou após a eliminação do Bahia nos pênaltis para o CRB na semifinal da Copa do Nordeste. O motivo? Ele não acertou o canto em nenhuma cobrança do time alagoano, que venceu a disputa por 8 a 7 após empate sem gols na Arena Fonte Nova.

Goleiro pro lado, bola pro outro

Marcos Felipe não passou nem perto da bola nas cobranças do CRB. Foram quatro conversões no seu lado esquerdo, três no direito e uma no meio (assista abaixo).

O curioso é que o goleiro tinha uma "cola" dos batedores do CRB em um garrafa d'água atrás do gol, mas a estratégia não deu certo. A cada batida, ele ia consultar o papelzinho, mas nada de acertar o canto.

A "cola" de Marcos Felipe já ajudou o Bahia. Ele usou o mesmo artifício no ano passado na classificação contra o Santos na Copa do Brasil — e defendeu dois pênaltis.

Neste ano, Marcos Felipe tinha ido bem e defendido o pênalti que classificou o Bahia contra o Caxias na Copa do Brasil, mas foi muito criticado após a queda no Nordestão. Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram que o goleiro caiu antes da batida em quase todas as cobranças do CRB, facilitando a vida dos adversários.

Assista abaixo