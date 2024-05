Leila apoia Abel e despista sobre Al Sadd: 'Nem lembro desse clube'

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou pela primeira vez sobre o processo do Al Sadd contra Abel Ferreira na Fifa. A mandatária ironizou o clube qatari e disse que o mais importante é que o técnico português segue no Alviverde.

O que ela disse

O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. É isso que nos interessa. Ele está extremamente feliz no Palmeiras, nós estamos extremamente felizes com o Abel no Palmeiras. Ele está onde quer estar e meu grande desafio seria que se o associado continuar confiando no meu trabalho, me reeleger presidente do Palmeiras, eu gostaria que o Abel ficasse conosco até o último dia do meu mandato. Seria histórico, acho que nenhum presidente esteve com um único treinador e comissão técnica em todo mandato. Al Sadd? Eu nem lembro desse clube, eu nem lembro, vocês que me lembram. O importante é que o Abel está no Palmeiras, ele ama estar no Palmeiras e tenho certeza que o torcedor palmeirense também.

De jeito nenhum [abala a confiança que temos no Abel], o Abel tem a nossa profunda consideração. Ele é um treinador sério e focado, tem credibilidade conosco. Ele continua trabalhando e já falei com ele: 'seu foco é no Palmeiras, sua casa é aqui no Palmeiras'. Ele é extremamente vitorioso, tem minha total confiança e vou fazer o possível e o impossível pro Abel ficar até o último dia do meu mandato.

O que aconteceu

Leila Pereira conversou com a imprensa na tarde de hoje na sede da CBF no Rio de Janeiro. A presidente do Palmeiras participou do conselho técnico extraordinário ocorrido nesta segunda-feira (27), que confirmou que o Brasileirão acaba no dia 8 de dezembro, seguindo a programação original. As Datas Fifa serão utilizadas para preencher jogos adiados.

A mandatária revelou que conversou com Abel Ferreira sobre o caso e pediu que ele continue focado no Palmeiras. Abel disse à diretoria que não assinou nenhum pré-contrato com o Al Sadd.

Leila também reforçou um desejo antigo: se for reeleita presidente no final do ano, ela quer manter Abel até o fim de seu novo mandato (em 2027). O atual contrato do treinador é até o final de 2025.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.