Junior Barranquilla x Botafogo: veja informações e onde assistir à partida pela Libertadores

O Botafogo visita o Junior Barranquilla nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, pela última rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Os dois times entram em campo classificados para as oitavas de final e a definição é apenas pela primeira colocação, que dá a vantagem de definir o mata-mata em casa. A partida terá transmissão do canal ESPN 4 e do streaming Star+.

As duas equipes entram em campo com nove pontos conquistados, dividindo a liderança. Entretanto, o Junior leva vantagem nos critérios de desempate e, por isso, precisa apenas do empate para assegurar a primeira posição.

"Nossa prioridade era a classificação e isso conseguimos. Mas em nosso horizonte está a primeira colocação e vamos em busca dela. Dessa vez, sem a mesma pressão das partidas anteriores", disse o técnico Artur Jorge.

Em relação ao time que vai a campo, as perdas são o volante Danilo Barbosa, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e o meia Jefferson Savarino, poupado por conta de um desgaste muscular. O atacante Tiquinho Soares voltou a ser relacionado após se recuperar de lesão, mas deve começar no banco. Já os meias Diego Hernández e Óscar Romero retornam após afastamento por indisciplina.

NOVO OBJETIVO! ?? Com muita luta, suor e garra, o Fogão venceu os últimos jogos da Libertadores e se garantiu nas oitavas. Agora a meta é buscar a liderança do Grupo D!???? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/mdSoEuAMEN ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 27, 2024

Arturo Reyes, treinador do Junior, espera um jogo complicado. "Tivemos um grupo muito complicado, onde todos os jogos foram definidos nos detalhes. Dessa vez, não vai ser diferente. O Botafogo é uma força muito grande e vamos ter muitas dificuldades", declarou.

O treinador só vai confirmar o time minutos antes do jogo, mas deve manter a base que derrotou a LDU fora de casa na rodada passada. No fim de semana, o Junior venceu o Bucaramanga por 1 a 0 e se manteve vivo na luta pelo título do Campeonato Colombiano.

Também às 19h, pelo Grupo D, a LDU recebe o Universitario, no Estádio Casa Blanca. O jogo vale apenas para definir o terceiro colocado, que garante vaga na Copa Sul-Americana. Os equatorianos estão na lanterna com quatro pontos e só avançam em caso de triunfo. Já os peruanos têm a vantagem do empate.

FICHA TÉCNICA



JUNIOR BARRANQUILLA X BOTAFOGO

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia)



Data: 28 de maio de 2024 (Terça-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)



VAR: Germán Delfino (Argentina)

JUNIOR BARRANQUILLA: Santiago Mele, Walmer Pacheco, Jermein Peña, Emmanuel Olivera e Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Victor Cantillo, José Enamorado e Yimmi Chará; Marco Pérez e Carlos Bacca



Técnico: Arturo Reyes

BOTAFOGO: John, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Marlon Freitas, Gregore, Tchê Tchê e Óscar Romero (Tiquinho Soares); Luiz Henrique e Júnior Santos



Técnico: Artur Jorge