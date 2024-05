Acidente em Mônaco machucou até fotógrafos: 'estilhaços até no cabelo'

O forte acidente na primeira volta do GP de Mônaco de Fórmula 1 atingiu também um grupo de fotógrafos. Jose María Rubio, do jornal espanhol Marca, contou que teve uma lesão na barriga e encontrou destroços do carro de Sérgio Pérez (Red Bull) até nos cabelos.

Fiquei com sequelas [do acidente] até nos cabelos. [...] E com feridas com a na minha barriga. À noite, quando tomei banho, seguiam caindo pedaços de fibra de carbono do meu cabelo. Tinha até nas minhas meias, por isso que tinha dor ao andar. Jose María Rubio, fotógrafo, ao jornal Marca

O que aconteceu

Rubio contou que um colega precisou ser levado de ambulância. O fotógrafo italiano Andrea, porém, retornou ao local mais tarde, mancando e com curativos.

Segundo Jose María, "todos ficamos cheios de destroços e com pequenos ferimentos". Ele não relatou quantos profissionais estavam no local do acidente que destruiu o carro de Sergio Pérez.

O fotógrafo acredita que o estrago teria sido ainda maior caso acontecesse em outra etapa do Circuito Mundial: "A sensação é de 'ainda bem que foi em Mônaco'. Se fosse em outro lugar, levaria todos nós", afirmou.

O acidente entre Kevin Magnussen (Hass), Sergio Pérez (Red Bull) e Nico Hulkenberg) paralisou a prova por quase uma hora. Os pilotos não se feriram e nem concluíram a prova.