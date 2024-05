Emoção de Leclerc e travesseiro para Verstappen: as frases do GP de Mônaco

Do UOL, em São Paulo (SP)

Charles Leclerc ganhou o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e ficou muito emocionado com o primeiro triunfo dentro de casa. O piloto da Ferrari precisou segurar as lágrimas antes de expressar a alegria que estava sentindo após liderar o circuito do início ao fim.

O UOL separou as melhores frases da corrida. Confira abaixo:

Vitória dedicada ao pai

Charles disse após a vitória que a corrida foi muito difícil por questões emocionais. Ele vivia uma "maldição" dentro do seu país: Leclerc não havia convertido em vitória nenhuma de suas duas poles position em Mônaco; ele sequer havia subido ao pódio. Mas essa história mudou.

Leclerc dedicou o triunfo inédito a Hervé Leclerc, seu pai e maior incentivador de sua carreira. Hervé morreu em 2017, aos 54 anos, vítima de câncer.

Tínhamos bastante margem, mas sabíamos que seria difícil administrar os pneus e a diferença para os adversários. Agradeço à equipe por, finalmente, me dar um carro para vencer esta corrida. Não há palavras que possam explicar.

É uma corrida muito difícil, acho que o fato de ter largado duas vezes na pole e não ter vencido deixa essa com um sabor ainda melhor. Foi a prova que me fez querer guiar um carro de F-1, meu pai me deu tudo para que eu chegasse aqui, pudesse correr e vencer, é inacreditável.

Travesseiro para Verstappen e chateação de Pérez

A Red Bull Racing teve um fim de semana muito ruim em Mônaco: Verstappen terminou a corrida apenas na 6ª posição e Sergio Pérez deu adeus à prova antes dele completar a primeira volta.

Verstappen criticou o GP de Mônaco, que quase não permitiu ultrapassagens, e disse que o circuito era muito chato.

F***-se isso é muito entediante. Eu deveria ter trazido o meu travesseiro.

Pérez, por sua vez, reclamou da postura de Kevin Magnussen. Uma tentativa de ultrapassagem do piloto dinamarquês tirou ambos da corrida e ainda seu companheiro de equipe na Haas, Nico Hulkenberg.

Acredito que se soubesse que Kevin não desistiria da disputa de qualquer jeito, eu teria dado a posição para ele. Não ia mudar nada na nossa carreira, estávamos na 18ª e 19ª posição. Não mudaria nada, não era importante

Chefe da Alpine detona piloto de sua equipe

Esteban Ocon foi outro piloto que não sobreviveu à primeira volta. Ele tentou ultrapassar Gasly, seu companheiro de equipe, e seu carro catapultou. O carro ficou danificado com a queda e a Alpina não conseguiu fazer os reparos antes da relargada.

Bruno Famin, chefe da equipe francesa, detonou a atitude de Ocon.

O ataque de Esteban Ocon foi completamente fora das circunstâncias, é exatamente isso que não queríamos ver. Vamos avaliar as consequências e vamos decidir imediatamente.

Ocon foi punido em cinco posições no grid do GP do Canadá e recebeu dois pontos em sua superlicença. Ele pediu desculpas pelo episódio nas redes sociais.

O incidente de hoje foi minha culpa, a diferença foi muito pequena no final e peço desculpas à equipe por isso. Esperando uma pontuação merecida para a equipe hoje.

Rival elogia fim de semana "perfeito" de Leclerc

Além de vencer o GP de Mônaco, Leclerc fez a pole position e já havia sido o mais rápido em dois treinos livres. Oscar Piastri, o segundo colocado da corrida, exaltou o trabalho feito pelo piloto da Ferrari — mesmo que isso tenha atrapalhado sua vitória.

Para ser honesto, Charles esteve muito bem durante todo o fim de semana e você sabe que eles foram rápidos desde a primeira volta, eu acho que seria necessário algo muito especial na qualificação para superá-lo

O resultado fez Piastri alcançar seu terceiro pódio da carreira. Neste fim de semana, a McLaren vestiu as cores da bandeira do Brasil em homenagem a Ayrton Senna. Lando Norris, o outro piloto da equipe, também teve bom resultado: terminou na 4ª colocação.

O próximo Grande Prêmio acontece no dia 9 de junho, no Canadá, no circuito Gilles Villeneuve.