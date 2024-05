Coritiba bate Operário-PR em casa e chega ao terceiro jogo seguido sem perder na Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Na noite desta segunda-feira, pela sétima rodada do torneio, o Coritiba venceu o Operário-PR, por 3 a 0, no Couto Pereira. Morelli e Matheus Frizzo (2x) balançaram as redes e garantiram os três pontos para o Coxa.

Com o resultado, o Coritiba chegou ao terceiro jogo consecutivo sem perder na Série B: são duas vitórias e um empate nas últimas três partidas. O Coxa pulou para a sexta posição e chegou aos 11 pontos. Já o Operário-PR vai ao quinto jogo sem triunfar na competição e caiu para a 11ª colocação, com nove pontos.

Agora, os dois times voltam a campo pela oitava rodada da Série B do Brasileirão. Já nesta sexta-feira, o Coritiba visita o Ceará. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Do outro lado, o Operário-PR terá pela frente o Amazonas. O confronto está marcado para a próxima segunda-feira (03/06), às 21 horas, no Estádio Germano Kruger, no Paraná.

Fim de jogo no Couto. Com gols de Morelli e Frizzo (2), o Coritiba conquista uma grande vitória em casa! #CFCxOPE#VamosCoxa#BrasileiroSerieB pic.twitter.com/9jJaNzsl6X ? Coritiba (@Coritiba) May 27, 2024

O jogo

O Coritiba iniciou o confronto com tudo e abriu o placar logo aos dois minutos. Lucas Ronier encontrou Leandro Damião, que fez um bonito corta-luz para deixar a bola chegar até Matheus Frizzo. Após bate e rebate na área, a zaga do Operário-PR afastou nos pés de Morelli, que apenas teve o trabalho de completar para o fundo das redes.

Já aos seis minutos, em mais uma jogada trabalhada, Leandro Damião recebeu dentro da área. O atacante deu um toquinho de calcanhar e passou para Morelli, que se infiltrou na grande área novamente e acabou derrubado por Vinicius Diniz. A arbitragem assinalou pênalti e, na cobrança, Matheus Frizzo não desperdiçou: 2 a 0 para o Coxa.

Com 11 minutos, o Coritiba quase marcou o terceiro. Após linda jogada, Figueiredo disparou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para a entrada da grande área. Frizzo apareceu e finalizou colocado, mas o goleiro Rafael Santos espalmou e mandou para escanteio.

Foi aos 27 minutos que o Coritiba de fato chegou ao terceiro gol. Após cruzamento de Figueiredo, Matheus Frizzo subiu mais alto que a zaga do Operário-PR e cabeceou bem, balançando as redes pela segunda vez nesta noite de segunda-feira.

Confira o primeiro gol de Morelli com a camisa do verdão! ???#SempreJuntosPeloAltoDaGloria ? Raphaella Requião | Coritiba pic.twitter.com/HW6KREFMr5 ? Coritiba (@Coritiba) May 27, 2024

Já nos acréscimos da primeira etapa, Ronier teve a chance de fazer o quarto gol do Coxa. O atacante saiu cara a cara com o goleiro Rafael Santos e passou pelo arqueiro, mas na hora de finalizar, foi travado por Lucas Hipólito, que se atirou na bola.

Na segunda etapa, com o 3 a 0 no marcador, o Coritiba baixou um pouco o ritmo de jogo e deu a bola para o Operário-PR atacar. Contudo, a equipe visitante não conseguiu aproveitar.

Por volta dos 25 minutos do segundo tempo, o Operário-PR quase levou o quarto gol. O goleiro Rafael Santos foi pressionado na saída de bola e quase perdeu para o ataque do Coritiba, mas conseguiu se virar e sair jogando.

Apesar do Coritiba ter diminuído o ritmo, o time visitante não foi capaz de criar grandes oportunidades de gol. Dessa forma, o duelo terminou com vitória do Coxa por 3 a 0.