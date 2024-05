Convocado por Dorival, Wendell comemora tricampeonato da Taça de Portugal

Convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na Copa América deste ano, o lateral esquerdo Wendell, do Porto, faturou mais um título da Taça de Portugal. Deste modo, o atleta chegou ao terceiro troféu da competição, o sexto com a camisa do clube europeu (Primeira Liga (2021/22), Taça de Portugal (2021/22 e 2022/23 e 2023/24), Taça da Liga (2022/23) e Supertaça de Portugal (2022).

Vivendo bom momento, o brasileiro teve ótimas atuações nas cinco das sete partidas que disputou, contribuindo com uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Estoril, nas oitavas de final. Além disso, durante a Taça de Portugal, o time sofreu apenas três gols.

"É mais um momento muito especial e inesquecível aqui em Portugal. Estou super feliz por conquistar mais um título aqui no Porto. Nós fizemos uma temporada muito boa, mas, infelizmente, acabamos perdendo pontos importantes na Liga e deixamos nossos rivais se distanciarem. A gente merecia vencer um trofeu e todo mundo está de parabéns. Sabíamos que seria um jogo bem duro, contra um adversário muito bom, que foi campeão da Liga e que queria ganhar a Taça em cima de nós. Começamos perdendo, mas mantivemos a organização e com a expulsão do jogador deles conseguimos pressionar do começo ao fim e acredito que a vitória foi justa pelo o que o jogo apresentou", ressaltou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Porto (@fcporto)

Wendell termina a temporada 2023/24 com 36 jogos e a que mais marcou gols em sua carreira. Ao todo, foram sete participações diretas em gol, sendo três assistências e quatro bolas na rede.

O atleta disputará a Copa América entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. Antes, também enfrentará México e Estados Unidos, nos amistosos dos dias 8 e 12 de junho, respectivamente.

"Ontem e hoje vou comemorando bastante com os amigos e com a família, mas, a partir de amanhã, já será hora de descansar e focar no Brasil. Nesta semana, me apresentarei à comissão técnica da Seleção para iniciar a preparação para os amistosos e para a Copa América. Tive o privilégio de participar dos jogos contra Inglaterra e Espanha e nosso grupo está muito motivado e compenetrado para brigarmos pelo título dessa competição tão importante para todos nós", finalizou.

Essa será a terceira vez que Wendell irá defender o time principal do Brasil. Além dos amistosos de março, também havia feito parte do elenco nos jogos contra Bolívia e Venezuela, em 2016, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Por diversas vezes, o lateral também esteve presente nas equipes de base da seleção e participou de todo o ciclo olímpico para a edição de 2016, no Rio de Janeiro, mas acabou ficando de fora do torneio por conta de uma lesão no tornozelo.