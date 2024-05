Pedro Raul vê bom momento de Yuri Alberto e perde espaço no Corinthians

O atacante Pedro Raul não vive bom momento no Corinthians, e a boa fase do companheiro Yuri Alberto, fez o jogador perder espaço no time de António Oliveira.

Pedro Raul tem iniciado os últimos jogos do Corinthians no banco de reservas. A última vez que foi titular foi na derrota para o RB Bragantino, quando atuou durante toda a partida e não conseguiu balançar as redes.

O atacante ainda não conseguiu superar as expectativas de quando foi contratado. Ao todo, ele possui 15 jogos pelo Corinthians - sendo apenas seis como titular - com três gols marcados.

Manhã de treino no CT! ??? Terça-feira tem decisão pela CONMBEOL Sudamericana! ?? ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/mqfe5txThK ? Corinthians (@Corinthians) May 26, 2024

Pedro Raul entrou no último jogo do Corinthians, contra o América-RN. No entanto, ele atuou durante apenas dez minutos e pouco pôde fazer.

O atacante pode ter a oportunidade de entrar em campo nesta terça-feira (28), no duelo contra o Racing-URU, pela sexta rodada da Sul-Americana. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 19h (de Brasília).