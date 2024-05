Botafogo desembarca na Colômbia para duelo decisivo pela Libertadores

O Botafogo desembarcou na Colômbia no fim da noite do último domingo. A equipe enfrentará o Junior Barranquilla nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. O palco do confronto será o Roberto Melendez Metropolitan Stadium.

Apesar de já estar com a classificação para as oitavas de final garantida, o duelo será de suma importância para os cariocas. Caso o Botafogo saia com a vitória, ultrapassará o Junior Barranquilla no Grupo D e poderá decidir o jogo da próxima fase eliminatória em sua casa.

Além disso, no sorteio das oitavas de final, o Botafogo seria um dos times do pote 1, enfrentando, assim, uma equipe do pote 2, que são as que ficaram na segunda colocação de seus respectivos grupos.

Devido à paralisação do Campeonato Brasileiro, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o treinador Artur Jorge teve bastante tempo de preparar sua equipe para o jogo na Libertadores. Inclusive, no último domingo, a equipe carioca realizou um treino aberto no Estádio Nilton Santos para arrecadar fundos e doações para as vítimas da tragédia no sul.

A última vez que o Fogão entrou em campo foi na quarta-feira, quando venceu o Vitória pela Copa do Brasil. O triunfo garantiu a equipe nas oitavas de final da competição nacional.

Botafogo e Junior Barranquilla possuem nove pontos, entretanto, os colombianos levam vantagem no saldo de gols. O terceiro colocado do grupo, o Universitario, do Peru, tem cinco pontos e não pode mais alcançar nenhum dos dois.