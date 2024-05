Augusto Melo marca presença em reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians; veja pautas

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, marcou presença na reunião do Conselho Deliberativo do clube na noite desta segunda-feira, no Parque São Jorge.

O encontro estava previamente marcado, mas ainda não havia confirmação de que o presidente iria participar. Além dele, o ex-diretor de futebol do clube, Rubão, e o ex-presidente Andrés Sanchez também marcaram presença. Ambos são conselheiros do Corinthians.

Esta foi a primeira vez que Augusto e Rubão apareceram publicamente em um mesmo ambiente após o atrito público entre eles, há menos de um mês.

Diversas pautas serão debatidas na reunião, dentre elas, a atual situação política do Timão. Há a expectativa de que o presidente Augusto Melo dê alguns esclarecimentos sobre a crise vivida nos bastidores. O evento ainda contemplará a discussão de outros temas (veja abaixo).

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;

Homenagem a Dr. Joaquim Paulo Grava de Souza;

Apresentação do Relatório da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo;

Análise, discussão e votação sobre casos encaminhados pela Comissão de Ética do Conselho Deliberativo.

Augusto Melo cumprimentou conselheiros do Corinthians ao chegar no Parque São Jorge

O Corinthians tem vivido momento conturbado fora das quatro linhas e quase viu uma debandada de dirigentes nos últimos dias.

Na última quinta-feira, o superintendente de marketing do clube, Sérgio Moura, pediu licença do cargo em razão das polêmicas envolvendo o acordo de patrocínio com a VaideBet. Ele alega ter sido vítima de falsas denúncias e busca se defender judicialmente.

No dia seguinte, o diretor jurídico Yun Ki Lee e seu adjunto, Fernando Perino, pediram desligamento após não terem um pedido atendido pela gestão.

Entre as duas saídas (por motivos distintos), o presidente Augusto Melo conseguiu evitar o desligamento de Rozallah Santoro, diretor financeiro, e do diretor-adjunto Fernando Alba. Eles cogitaram a demissão, mas foram convencidos por Melo e acabaram permanecendo.

Em contrapartida, o diretor-adjunto da base, Fabricio Vicentim, alegou questões pessoais e deixou o cargo.