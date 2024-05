Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues diz que entidade quer manter o calendário inicial do Brasileirão 

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), se manifestou neste domingo sobre a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, que deve acontecer no próximo fim de semana. Ednaldo falou das medidas que a entidade irá propor no Conselho Técnico Extraordinário, que acontece na segunda-feira. Uma delas é a manutenção do calendário do futebol brasileiro, a ser finalizado em 8 de dezembro.

"Teremos reunião amanhã com todos os clubes da Série A, com um Conselho Técnico Extraordinário, para buscar a melhor solução para que a competição não tenha uma extensão de calendário. A proposta da CBF é exatamente conciliar de uma forma que não traga consequências para todos os envolvidos, os clubes, os patrocinadores, os atletas, para não acrescerem seu período de férias. E também para não impactar no calendário de 2025", disse ao SporTV, antes do Futebol Solidário, no Maracanã.

"A proposta da CBF é exatamente de manter o calendário de 2024, até dia 8 de dezembro. Lógico que vamos conversar com todos os clubes. A CBF também vai dar várias soluções para que a competição possa terminar dentro daquilo que foi planejado inicialmente no calendário de 2024", seguiu.

A CBF anunciou a paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro no dia 16 de maio devido às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul há cerca de um mês. As outras competições organizadas pela entidade, além dos torneios continentais, seguem rolando, com a suspensão das partidas dos times gaúchos. Antes de anunciar essa medida, a entidade já havia convocado o Conselho Técnico.

Na última segunda-feira, a CBF anunciou a retomada da Série A do Brasileirão, a partir da sétima rodada, de onde parou. Quanto às partidas adiadas dos clubes gaúchos das rodadas anteriores e de outras competições organizadas pela CBF, a entidade pretende remanejar para datas futuras e de acordo com disponibilidade de datas no calendário.

"A CBF vai propor soluções. A gente sabe que é um momento crítico e que cada um tem que dar um pouco, tem que ter um pouco de desprendimento para que possamos conciliar. A CBF vai buscar a melhor alternativa possível para que isso não aconteça de uma forma tão extensa. Isso, a diretoria de competições e a presidência estarão à disposição para conciliar da melhor maneira possível essas reposições dos jogos com os clubes", finalizou.