Magnus bate o Barracas Central e é campeão invicto da Libertadores de futsal

Neste domingo, o Magnus venceu o Barracas Central por 4 a 2, na Arena Tortuguitas, em Buenos Aires, e foi campeão de maneira invicta da Libertadores de futsal. Charuto (2x), Pepita e Rodrigo marcaram os gols do título dos brasileiros. Sergio Neto e Brian Burgo fizeram para os argentinos.

O Magnus encerrou sua campanha na Libertadores com seis vitórias em seis jogos, além de 26 gols marcados e apenas sete sofridos. O título foi o 20º de clubes brasileiros na história da competição.

O Barracas Central terminou a competição na segunda posição, a frente do Peñarol, que venceu o Independiente Barranquila na disputa pelo terceiro lugar.

O Magnus abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Charuto. Pepita, aos 18 minutos da segunda etapa, ampliou para os brasileiros, mas o Barracas Central descontou aos 10 com Sérgio Neto.

Logo depois, faltando sete minutos para o fim, Rodrigo marcou o terceiro gol do Magnus. Os argentinos encostaram mais uma vez aos três minutos, com Brian Burgo, mas Charuto, no fim, anotou o tento do título da equipe brasileira.