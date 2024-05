Yuri Alberto vive fase artilheira no Corinthians e se aproxima do recorde de gols da Arena

O atacante Yuri Alberto cresceu de produção após a chegada de António Oliveira e vive fase artilheira no Corinthians. Em 22 partidas disputadas nesta temporada, já são 12 bolas na rede.

O camisa 9 voltou a marcar na última quarta-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o América-RN, pela Copa do Brasil. Com isso, ele se aproximou ainda mais do recorde de gols da Neo Química Arena.

Atualmente, o líder do ranking é Romero. O atacante paraguaio soma 32 tentos em 135 jogos no estádio alvinegro. Já Yuri Alberto tem 25 gols em 57 compromissos, sete a menos que o primeiro colocado, é já é o quarto da lista, atrás de Jô (30), Róger Guedes (31) e, claro, Romero.

Esta já é a terceira temporada mais artilheira da carreira de Yuri Alberto. Ela só perde para 2023, quando ele marcou 15 tentos, e 2021, ano em que ele balançou as redes 19 vezes, ainda com a camisa do Internacional.

Contudo, a média de 2024 é muito melhor que as outras duas. Neste ano, o aproveitamento dele é de 0.5, contra 0.2 em 2023 e 0,3 em 2021.

O rendimento do atacante cresceu consideravelmente após a chegada de António Oliveira. Com o técnico português, já foram 11 bolas na rede em 16 partidas, contra apenas uma em cinco duelos sob o comando de Mano Menezes neste ano.

A torcida do Corinthians espera que Yuri Alberto mantenha a boa fase nos próximos compromissos. O Timão volta a campo na próxima terça-feira diante do Racing-URU, pela Sul-Americana. O duelo, que vale a liderança do Grupo F, está marcado para as 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.