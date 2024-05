Guarani x Paysandu: confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Neste sábado, o Guarani enfrenta o Paysandu pela sétima rodada da Série B. A bola vai rolar às 21h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa.

Onde assistir

O confronto contará com transmissão do Sportv e do canal por assinatura Premiere.

Como chegam as equipes

Guarani: O Bugre começa a rodada na 19ª colocação, com três pontos, com uma vitória (Botafogo-SP) e quatro derrotas (Chapecoense, Santos, Coritiba e América-MG) nos últimos cinco jogos.

Paysandu: O Papão começa a rodada na 17ª colocação, com quatro pontos, com quatro empates (Botafogo-SP, Avaí, Goiás e Amazonas) e uma derrota (Mirassol).

A TABELAAAAAA PELO AMOR DE DEEEEEEUSSSSSS! A TABEEEELAAAAAA! pic.twitter.com/1fLcZQRC0Q ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) May 21, 2024

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir, Heitor, Douglas, Lucas Adell e Jefferson; Matheus Bueno, Camacho e Gustavo França; Luccas Paraizo, João Victor e Reinaldo



Técnico: Júnior Rocha

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Luan Freitas, Lucas Maia e Bryan Borges; Leandro Vilela, João Vieira e Juninho; Eslí Garcia, Jean Dias e Nicolas.



Técnico: Hélio dos Anjos

Arbitragem

O árbitro do duelo será Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ), auxiliado por Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ). O VAR ficará a cargo de Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).