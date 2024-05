Fluminense mira embalar na temporada com sequência de jogos no Rio de Janeiro

O Fluminense pode aproveitar o "fator Rio de Janeiro" para embalar de vez na temporada. O Tricolor Carioca terá uma sequência de compromissos na cidade maravilhosa e assim, poderá crescer de vez e superar a instabilidade apresentada em 2024 até agora.

O Fluminense, por sinal, já começou a fazer o dever de casa. O Tricolor Carioca vem de duas vitórias seguidas no Maracanã: sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Copa Libertadores e sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil.

A permanência do Tricolor no Rio de Janeiro vai continuar por mais quatro jogos. Um deles será na condição de visitante, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Por sinal, o Fluminense precisa reagir no torneio nacional.

Depois do duelo contra o Alianza Lima do Peru, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela Libertadores, o Fluminense vai ter três jogos seguidos no Rio pelo Brasileirão. Será uma oportunidade para conquistar pontos e sair da zona do rebaixamento. Atualmente o clube das Laranjeiras está na 17ª colocação, com cinco pontos em seis partidas.

O próximo compromisso do Fluminense é no dia 1º de junho, sábado, quando receberá o Juventude no Maracanã, na retomada do Brasileirão. Depois, no dia 11, faz o clássico com o Botafogo no Nilton Santos. Na sequência, vai encarar o Atlético-GO, novamente no Maracanã.