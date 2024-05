Corinthians: Juca conta como descobriram laranja em polêmica com patrocínio

O colunista Juca Kfouri apresentou detalhes da denúncia sobre a existência de um "laranja" na intermediação com a Vai de Bet, patrocinadora máster do Corinthians. O jornalista falou sobre o episódio durante o Cartão Vermelho.

Juca ainda comentou que o presidente do clube, Augusto Melo, tem construído "cortinas de fumaça" para desviar a atenção do escândalo, como uma possível negociação com Gabigol, naming rights do estádio e outras situações.

A omissão do intermediário: "Aí você vai saber quem é o intermediário, Alex Cassundé, que trabalhou na campanha eleitoral do Augusto Melo, que teve como seu homem de marketing Sérgio Moura. Aí descobre-se que o intermediário entre Corinthians e Vai de Bet foi o tal do Alex Cassundé, indicado pelo diretor de marketing Sérgio Moura".

'Por que pagou tão apressadamente a comissão?': "Ele recebeu em dois dias dois depósitos do Corinthians de 700 mil, as duas primeiras parcelas da comissão. Ninguém no Corinthians está recebendo com essa rapidez, nem os jogadores. Mas por que pagou tão apressadamente a comissão? Porque o diretor administrativo, aproveitando a ausência do diretor financeiro que estava viajando, mandou pagar. Foi lá no financeiro e mandou um dos funcionários do departamento, sem a presença do chefe, fazer o pagamento — duas parcelas de 700 mil — para o amigo do diretor de marketing. Estranhou-se a pressa, mas vida que segue".

O descobrimento da laranja: "Aí descobre-se que esta empresa do Cassundé fez outros dois depósitos por pix, em quantias semelhantes, 500 mil numa e 400 mil noutra para uma empresa chamada NeoWay. Aí você vai ver quem é o dono da NeoWay e aparece o nome de uma mulher, Edna Oliveira dos Santos. Dá-se o endereço de uma rua na vila Olímpia, vai-se lá, era uma rua fulana de tal, número tal, apartamento tal. O prédio existe, a rua existe, o apartamento não, e nunca houve uma moradora no prédio com aquele nome. Vai-se no endereço da NeoWay, é num prédio na Avenida Paulista, esses prédios que tem escritórios de coworking, e a recepcionista diz que nunca apareceu ninguém da NeoWay no prédio. Vai-se atrás da dona Edna e descobre-se que ela mora em Peruíbe, uma mulher muito pobre que não faz a menor ideia que o nome dela, que o RG dela, estejam sendo usados nesta NeoWay, que recebeu dois pagamentos na casa dos 500 mil".

'Empresa fantasma com esquema de lavagem de dinheiro': "Aí o Corinthians diz que não tem nada a ver com o que o intermediário fez depois que recebeu o dinheiro dele e não estranha nem o açodamento para pagar o intermediário e nem as indicações. Quem indicou, quais são os amigos, nada. E o presidente começa a construir cortinas de fumaça — patrocínio da Emirates, vai mudar o nome do estádio, agora Gabigol também vem porque brigou com o Flamengo, quem sabe o Romarinho, que terminou o contrato no mundo árabe. E o o Corinthians está em meio a esse escândalo esperando se o Conselho Deliberativo não agir, que o Ministério Público aja, porque estamos diante de uma empresa fantasma. Aí tem um esquema de lavagem de dinheiro, está na cara que alguém recebeu duas quantias vultosas como essas. Siga o dinheiro, há que se saber onde é que está, quem foi que recebeu esse dinheiro".

Envolvimento de diretores no esquema: "Não adianta bancar o avestruz. O que se diz dentro do Corinthians é que diretores do Corinthians estão envolvidos neste episódio. E isso precisa ser esclarecido, porque é muito dinheiro e essas indicações são todas muito nebulosas."

