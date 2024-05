Carille pede sabedoria ao Santos após derrota, critica VAR e fala sobre gol polêmico do América-MG

Na noite desta sexta-feira, o Santos perdeu por 2 a 1 para o América-MG, fora de casa, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille destacou que o jogo foi bem equilibrado em Belo Horizonte e criticou o VAR.

Na opinião do treinador, houve uma falta em Weslley Patati na origem da jogada do segundo gol do Coelho, anotado por Juninho.

"Não teve nenhum time superior. No primeiro tempo, apesar do problema com o João, conseguimos equilibrar e buscar o empate. Acabei de ver o segundo gol e foi falta no Patati. Foi falta. É estranho, o VAR só trabalha quando quer. Sou um defensor do VAR, mas tem tempo que é complicado. Tentamos, lutamos e tem dia que vai ser assim. Seguimos na parte de cima da tabela. Agora é trabalhar para pegar o Botafogo-SP", disse.

"Sempre gosto de analisar o jogo com calma depois, mas fico com a impressão que foi muito igual, dois times que sempre vão estar na parte de cima. Um jogo equilibrado. Nos preparamos para isso. Tem dia que o resultado não é a nosso favor e temos que ter muita sabedoria e calma para trabalhar para o próximo jogo", ampliou.

O treinador também comentou sobre o primeiro tento do América-MG, marcado por uma grande polêmica. Renato Marques abriu o placar após uma lesão de João Paulo. O atacante aproveitou a contusão do goleiro para pegar a bola e mandá-la para as redes. O arqueiro deixou o gramado com uma suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo.

"Tudo acontece muito rápido. O pessoal do América disse que ninguém avisou o jogador, mas ali não tinha que ninguém avisar. O pior é a sequência disso. Esperamos para opinar melhor. Não deu tempo de conversar com o João Paulo ainda. Vou conversar com ele na viagem", comentou.

Por fim, Carille falou sobre as substituições que fez ao longo do segundo tempo para tentar buscar o empate. Ele sacou Patati e Otero e colocou Serginho e Patrick. No fim, Hayner e Nonato entraram nas vagas de JP Chermont e Rincón.

"A troca foi em cima do cansaço, eles perderam um pouco de força para transitar, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O América foi para trás, se fechou, respeitou e conseguiu bloquear bem. Eles se sobressaíram pois não conseguimos empatar", finalizou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na liderança, com 15 pontos, assim como o Coelho, que está em segundo. Os dois, porém, podem ser ultrapassados pelo Goiás, que tem 14 e visita o Avaí na segunda-feira.

O Santos volta a campo apenas no dia 3 de junho, segunda-feira, quando recebe o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B. Por decisão da diretoria alvinegra, o jogo será disputado no Estádio do Café, em Londrina (PR), às 20 horas (de Brasília).