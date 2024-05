Aproveitamento de Zubeldía supera início de Dorival Júnior em sua segunda passagem no São Paulo

Sob o comando de Zubeldía, o São Paulo ainda não sabe o que é perder. Nas oito primeiras partidas do treinador argentino, o Tricolor Paulista venceu em seis oportunidades e empatou em duas. Assim, o aproveitamento inicial é de 83, 3%, com 15 gols marcados e quatro sofridos.

Esse recorte inicial supera o início de Dorival Júnior em sua segunda passagem. Em comparação, nos oito primeiros duelos do atual técnico da Seleção Brasileira, o São Paulo triunfou quatro vezes e empatou quatro jogos, resultando em 66,6% de aproveitamento.

?? Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 29/05 (quarta-feira), às 21h30

?? São Paulo x Talleres-ARG

? MorumBIS

? @LibertadoresBR

? Globo e Paramount ? 02/06 (domingo), às 18h30

?? São Paulo x Cruzeiro

? MorumBIS

? @Brasileirao

? Premiere ? 13/06 (quinta-feira),... pic.twitter.com/BDc2AeAZfg ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 24, 2024

Assim como Zubeldía, o experiente treinador brasileiro também defendeu uma série invica em seu começo. Dorival Júnior ficou somou 11 partidas de invencibilidade, vencendo sete e empatando quatro (América-MG, Ituano, Internacional, Sport, Vasco, Puerto Cabello-VEN e Goiás).

Em questões defensivas, o time de Dorival Júnior leva vantagem, já que havia sofrido apenas dois tentos no período.

Ofensivamente, o atual São Paulo, de Zubeldía, possuí melhores números, com 15 gols marcados. A equipe de 2022, por sua vez, balançou as redes dez vezes.

Em busca de aprimorar seu aproveitamento, o São Paulo de Luis Zubeldía enfrenta, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbis, o Talleres pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. As duas equipes, classificadas, brigam pela primeira colocação do Grupo B. O clube argentino aparece na ponta, com 13 pontos, e o Tricolor Paulista está na segunda posição, com dez unidades.