Pituca critica gol do América-MG em derrota do Santos e promete revanche: "A gente espera eles lá"

O Santos perdeu por 2 a 1 para o América-MG, fora de casa, nesta sexta-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Capitão do Peixe, Diego Pituca criticou o primeiro gol do Coelho, marcado por uma polêmica, e prometeu revanche.

"Difícil falar. Nosso goleiro machucou e o cara deveria ter jogado a bola para fora, mas fez o gol. Depois você vê o presidente do América-MG falando um monte de besteira, é complicado. Mas paciência, não tem como voltar atrás. Eles vão lá (Vila Belmiro) também, quero ver. Foi um jogo bom, é seguir trabalhando, a gente espera eles lá também", disse.

Os mandantes abriram o placar com um gol polêmico, anotado por Renato Marques após uma lesão de João Paulo. O atacante aproveitou a contusão do goleiro para pegar a bola e mandá-la para as redes. O arqueiro deixou o gramado com uma suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na liderança, com 15 pontos, assim como o Coelho, que está em segundo. Os dois, porém, podem ser ultrapassados pelo Goiás, que tem 14 e visita o Avaí na segunda-feira.

O Santos volta a campo apenas no dia 3 de junho, segunda-feira, quando recebe o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B. Por decisão da diretoria alvinegra, o jogo será disputado no Estádio do Café, em Londrina (PR), às 20 horas (de Brasília).