Zubeldía vê volta de Calleri, brinca com jornalista 'ansioso' e faz alerta

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, se mostrou confiante no retorno de Calleri para a partida decisiva contra o Talleres, que ocorre na semana que vem pela Libertadores. Ele também fez mistério sobre a titularidade de Lucas no duelo ao brincar com um jornalista e alertou sobre a relação chances-gols na vitória sobre o Águia-PA, pela Copa do Brasil.

O que ele falou?

Calleri de volta? "Calleri está bem. A ideia é que ele tenha duas ou três sessões antes da partida contra o Talleres. O que não posso dizer são os minutos, porque aí será um trabalho do departamento médico com o jogador. Mas ele está bem."

Lucas titular contra Talleres? "Ele [jornalista] está ansioso! já quer saber a equipe. [...] Está, mas é muito cedo, preciso tomar água..."

"Só" dois gols. "Não estou lendo o que escreveu minha esposa, mas sim as estatísticas: hoje, foram 27 chutes totais, cinco ocasiões grandes, 72% de posse de bola... são dados importantíssimos. Fizemos só dois gols. É preciso seguir trabalhando, creio que hoje poderíamos ter feito mais gols. Temos que estar contentes porque ganhamos e fizemos um bom jogo, mas é importante ter gols. Nem sempre você vai gerar 27 chutes. Quando digo de ter gols, não falo só do centroavante, mas de todos."

Lucas, do São Paulo, comemora gol sobre o Águia em duelo da Copa do Brasil Imagem: MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fragilidade do adversário. "Claramente, a equipe jogou bem nos dois tempos. Tenho a sensação de que merecíamos mais gols, muitos mais gols. Era importante avançar de fase, porque a responsabilidade era 100% nossa. Fizemos o que tinha que ser feito contra um rival que tentou fazer um bom trabalho, mas não deixamos eles reagirem nem lá, nem aqui. Isso fala bem sobre nosso time, que assumiu a responsabilidade e jogou de maneira séria, mesmo ganhado por 3 a 1 na ida. Era importante que nossa torcida pudesse ter um trunfo."

Time misto. "Sinto que é uma etapa em os jogadores com mais minutos necessitam treinar sem o estresse do jogo. Quem tem menos minutos, precisava jogar em partidas oficiais e com nossos torcedores, para mostrar seus rendimentos. No final, sempre digo o mesmo: nossa torcida não pergunta se joga Pedro ou Juan, joga o São Paulo, não importa o nome. E é preciso ganhar. Essa é a mensagem para meus jogadores e, agora, é virar a página para pensar no Talleres."

Fator Lucas. "É uma ótima notícia para a equipe. Quanto mais jogadores, mais recursos temos para resolver situações. É um jogador que vem da Europa em um alto nível. Veio por amor ao clube, e não por dinheiro. São aqueles jogadores que é difícil encontrar. Se jogarmos contra uma equipe menor, importante do Brasileirão ou de Champions, o Lucas sempre terá suas jogadas, independente do adversário. Não importa o rival, o Lucas sempre terá lugar para encontrar as suas jogadas de desequilíbrio. O que temos que fazer é tratar de colocar sempre em um contexto favorável, tanto ele como Luciano, Calleri, André Silva, Juan... fora isso, precisamos de atletas que interpretem bem o jogo, como Nestor, Alisson, Michel Araújo, Galoppo, Luiz Gustavo... que façam as coisas bem feitas para que os outros resolvam com gols."

Welington. "A situação do Welington é de conhecimento público. É um jogador que gosto muito, não há muitos laterais das características dele nem aqui e nem no exterior. Welington é um jogador da casa e está em uma boa idade para seguir mostrando seu jogo e sua maturidade na equipe. O tema é que eu não sou o Welington. Posso sugerir que fique em uma das equipes mais importantes do mundo, mas não posso me meter na decisão do jogador. Tem a parte econômica, contratual... não posso decidir. O jogador de futebol tem conversas com a direção. Eu chego até certo ponto, converso com vocês, com a direção, com o jogador. Espero que dê certo, mas se não der, precisamos solucionar em uma futura ausência. Ele tem contrato com o clube até o fim do ano, então isso nos dá um pouco de tranquilidade. Vamos dando minutos ao Patryck, para que também possa demonstrar que pode ser útil para a equipe."

Priorizar competições? "É difícil responder. Creio que o tempo nos dará um panorama muito mais claro. Eu sinto que temos a responsabilidade de estar à altura das três competições. Depois, é certo que determinado momento do calendário, teremos que inclinar a força do plantel em algo pontual, porque estaremos jogando finais nas Copas. O Brasileirão é um torneio mais extenso e que permite priorizar a energia em algumas situações. Minha experiência indica que estas equipes têm que ir por todos até chegar nesta situação complicada do calendário. Aí, sim, é preciso tomar decisões. [...] Eu preciso de jogadores com energia em distintas competições. De preferência, não gosto de mudar tanto os jogadores. Hoje, mudei muito, mas historicamente não sou de mudar muito. Não quero que a identidade seja perdida. Se saem 11 e entram outros, vai haver um pouco de falta de sincronia."

Zubeldía comanda treino do São Paulo no CT da Barra Funda Imagem: Rubens Chiri/SPFC

Mais treinos, menos jogos. "Os primeiros três dias foram descanso absoluto, tanto mental quanto físico. Priorizamos que eles estivessem com os familiares e que não pensassem muito em futebol. Depois, começamos a treinar. Fizemos três atividades muito fortes com os que mais tinham minutos e duas com quem menos tinham minutos. No final desta semana, vai nos permitir a fazer uma boa carga com todo o plantel. Nestes treinamentos, vamos tocando alguns pontos para fortalecer a ideia. Não é o caso de contar quais pontos, mas alguns princípios de jogo que precisam ser acentuados. Não tivemos 15 dias, mas são algumas atividades a mais. Amanhã, é descanso, sábado, domingo e segunda continuamos. No fim da partida do Talleres, teremos seis ou sete sessões de incorporação técnica."

Adaptação. "Na medida em que fui incorporando anos de carreira, fui tratando de ser preciso com o que queria. Passaram-se 15 anos desde meu primeiro jogo. O tempo fez com que eu pudesse explicar rapidamente, de forma concisa, o que quero de uma equipe. Está claro que, se não tenho jogadores — por mais que tenho experiência, conhecimento e uma boa comissão —, o mais importante são eles. Trabalhar com bons jogadores, e não craques, é inteligente. É menos difícil. Estamos nessa busca, de consolidação, ver até onde posso pedir a cada jogador. É conhecer certos jogadores.

Erick. "Hoje, falei com Erick. Ele foi o primeiro jogador com quem conversei. Ele é, possivelmente, o jogador mais direto do ataque. Quando ele recebe a bola e vai para dentro, tem uma visão que nem todos têm. Quando ele está em um espaço curto, é muito provável que saia algo que gere ocasiões de gol. Por que não consegui fazer este diagnóstico antes? Porque vou conhecendo os jogadores. Hoje, é isso, mais adianta pode ser diferente, mas vou conhecendo os jogadores e vamos buscando chegar na ideia que temos."

Substituto de Rafael. "Para mim, há posições muito suscetíveis: o camisa 9 e o goleiro. O denominador comum é que estão nas áreas, é preciso ter muito tato e confiança. Eles têm que ter condições. Rafael vai à seleção sabendo que Jandrei é o próximo que vai batalhar. O Jandrei terá que estar preparado. Por isso, hoje, decidi que jogaria Jandrei, para ganhar ritmo. Quando Rafael estiver na seleção, sem dúvida alguma o Jandrei será o goleiro."

Próximo jogo. "Os jogos não são todos iguais, contra Talleres não vai ser igual contra o Barcelona. O Talleres tem um modelo de jogo muito importante a partir de seu presidente, conheço bem, ele já tentou me contratar várias vezes. Eles contratam certos jogadores para sua ideia de jogo, têm um poder econômico importante, contratam jovens com bom físico. Por isso está sempre bem no Argentino e briga na Libertadores. A partida vai ser em contexto diferente do Barcelona. Possivelmente teremos o controle da bola e seremos protagonistas, mas as transições deles serão mais fortes que as do Barcelona. O Barcelona se concentrou na defesa."