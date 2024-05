Corinthians anuncia saída de diretores do Jurídico após polêmica

O Corinthians anunciou, na noite desta sexta-feira (24), as saídas do diretor jurídico, Yun Ki Lee, e do diretor jurídico adjunto, Fernando Perino.

O que aconteceu

A dupla pediu demissão do cargo. O pedido vem em meio à polêmica divulgada pelo colunista Juca Kfouri, do UOL, a respeito da intermediação do acordo entre Corinthians e VaideBet pelo patrocínio máster do clube.

Yun Ki Lee e Fernando Perino foram contratações anunciadas no início da gestão do presidente Augusto Melo.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, na noite desta sexta-feira (24), o diretor jurídico, Yun Ki Lee, e o diretor jurídico adjunto, Fernando Perino, pediram desligamento dos cargos. O presidente Augusto Melo agradece os serviços prestados durante esses meses em que estiveram à frente do departamento e deseja sucesso em seus projetos profissionais. Corinthians, em nota oficial

Bastidores turbulentos

As saídas de Yun Ki Lee e Fernando Perino também vêm após Sérgio Moura, superintendente de marketing, se licenciar do cargo. Ele se afastou da função alegando ter recebido ameaças e prometeu juntar provas de que não cometeu erros na negociação entre Corinthians e VaideBet.

Rozallah Santoro, diretor financeiro, também cogitou deixar o cargo. Segundo o colunista PVC, do UOL, ele estava decidido a pedir demissão do posto, mas voltou atrás após uma conversa com Augusto Melo na noite da última quinta-feira (23).

A denúncia

O pagamento de comissão de R$ 25,2 milhões à empresa Rede Social Media Design é o objeto da desconfiança. O valor foi combinado pela intermediação dos R$ 370 milhões do patrocínio master da Vai de Bet no Corinthians.

A Rede Social Media Design pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha do presidente Augusto Melo. Cassundé é parceiro de Sergio Moura, que pediu licença do cargo.

A Rede Social Media Design repassou pouco mais de R$ 1 milhão para uma empresa laranja: a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda., que tem Edna Oliveira dos Santos como proprietária. A mulher utilizada como laranja para a transferência de R$ 1 milhão mora em uma comunidade de Peruibe, litoral de São Paulo.

Os dois pagamentos de comissão para a Rede Social foram feitos em um intervalo de três dias e à revelia de Rozallah Santoro, que estava fora do Parque São Jorge. As transferências foram determinadas pelo diretor administrativo, Marcelo Mariano, sob alegação de que a Rede Social havia emitido notas fiscais e pagado os impostos.

Em nota oficial, o Corinthians disse que a negociação foi legal e que não se responsabiliza sobre eventuais repasses a terceiros.

"Todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas. O clube destaca que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros. Caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos junto ao Conselho Deliberativo para providências que se fizerem necessárias."

A VaideBet tem monitorado de perto as notícias sobre a intermediação do acordo, nega qualquer contato com terceiros e não descarta a possibilidade de rescindir o vínculo com o Corinthians.

A empresa afirma que só tratou com um intermediário (a empresa Rede Social Media Design) e nunca com a Neoway.

Em entrevista ao UOL, Edna Oliveira dos Santos disse estar preocupada com a situação envolvendo o seu nome e que tem medo de morrer.