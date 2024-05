Veja os 13 times já classificados às oitavas de final da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, a Copa do Brasil conheceu mais cinco times classificados às oitavas de final. Bahia, Palmeiras, Goiás, São Paulo e CRB garantiram o passe à próxima fase, juntando-se a Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo, Atlético-MG e Atlético-GO.

Portanto, 13 das 16 vagas às oitavas de final da competição já foram preenchidas. Os últimos três classificados sairão de Grêmio x Operário, Internacional x Juventude e Athletico-PR x Ypiranga.

As partidas foram adiadas devido à tragédia no Rio Grande do Sul e ainda não foram remarcadas pela CBF. Grêmio e Operário empataram sem gols no jogo de ida, Inter e Juventude sequer entraram em campo para o primeiro confronto, e o Athletico-PR perdeu para o Ypiranga no primeiro embate, por 2 a 1.

SOLIDARIEDADE AO RS ?? Diante da calamidade enfrentada pela população do Rio Grande do Sul, a CBF está arrecadando doações para ajudar a reconstruir vidas e esperanças. pic.twitter.com/n2HLuf0X8E ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) May 13, 2024

Os primeiros classificados às oitavas da Copa do Brasil saíram nesta terça-feira. O RB Bragantino passou pelo Sousa-PB, enquanto que o Vasco eliminou o Fortaleza, nos pênaltis.

Na quarta-feira, outros seis times garantiram a classificação. O Corinthians passou pelo América-RN, o Fluminense eliminou o Sampaio Corrêa, o Botafogo bateu o Vitória, o Flamengo tirou o Amazonas, o Atlético-MG avançou sobre o Sport e o Atlético-GO ganhou do Brusque.

E nesta quinta-feira, mais cinco equipes se classificaram. Palmeiras e São Paulo confirmaram o favoritismo e passaram por Botafogo-SP e Águia de Marabá, respectivamente. O Bahia eliminou o Cricíuma, enquanto que o Goiás passou nos pênaltis pelo Cuiabá. Por fim, o CRB se classificou diante do Ceará.

Após a confirmação dos últimos três classificados, a CBF promoverá um sorteio para a definição dos duelos das oitavas de final.

Confira todos os 13 times já classificados