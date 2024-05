Hernan: Se Flamengo abrir mão, Corinthians entra forte na briga por Gabigol

O Corinthians vai entrar forte na briga por Gabigol se o Flamengo abrir mão do atacante, informou André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, o Corinthians não vai abrir o caixa por Gabigol em meio à denúncia de um "laranja" na transação com a patrocinadora máster. O colunista do UOL apurou que outros patrocinadores do clube perderam apetite financeiro ante o escândalo.

Eu ouvi de pessoas importantes do Clube sobre Gabigol que a ideia da diretoria do Corinthians é não avançar o sinal ou procurar o Gabigol ou ir atrás do Gabigol, como fez o Cuca, ligar pro Gabigol. Qual foi a justificativa? A frase que eu ouvi foi quando o Corinthians falou publicamente sobre o Gabigol, o presidente Augusto Melo foi mal interpretado. Muita gente achou que ele já estava contratado, que já tinha proposta e que já estava discutindo salários. Na visão da direção do Corinthians, na visão de quem manda no Corinthians, não foi bem por aí. Eram tentativas que estavam sendo feitas e que acabou não acontecendo.

Se o Gabigol definir que não fica no Flamengo, se o Flamengo definir que não quer mais o Gabigol, aí a coisa muda e o Corinthians vai para cima, aí o Corinthians entra forte. Porém, esse entrar forte vai depender muito do que vai acontecer nos próximos dias, tem essa questão toda da Vai De Bet, essas denúncias do laranja, isso tudo tem atrapalhado muito o dia a dia do Corinthians. Eu ouvi de uma pessoa importante do clube que inclusive novos patrocinadores, patrocinadores menores, mas importantes para o fluxo de caixa do Corinthians deram uma segurada depois dessas notícias que foram veiculadas. André Hernan

