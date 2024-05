Corinthians só vai vender Wesley por valor tipo Endrick e Estêvão

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, só aceita vender o jovem atacante Wesley, de 19 anos, por valores semelhantes ao de Endrick e Êstevão — joias do Palmeiras já negociadas com o mercado europeu. A informação foi trazida por André Hernan, no De Primeira.

Augusto Melo não tem a intenção de vender Wesley na janela de transferências do meio do ano, apurou o colunista do UOL.

O que eu consegui apurar é que ele vai à Europa nas próximas semanas em função da venda ou não do Wesley. A explicação que eu tive é que a ideia do Augusto Melo não é vender o Wesley, o que para mim é uma grande notícia para o torcedor do Corinthians. A intenção dele é não vender.

Aí eu perguntei qual seria a possibilidade de uma venda agora na janela. O que me disseram foi: o Augusto Melo só quer vender o Wesley se for algum valor fora do comum. E citaram nível Endrick, Estêvão, que seria algo acima dos 30 milhões de euros. Então 30 ou 35 milhões de euros é só para abrir conversa com um clube europeu para vender agora nessa janela, menos do que isso, o Augusto Melo não vai vender o Wesley. André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília).

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília).

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília).

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília).

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.