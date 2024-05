Copa do Brasil: confira classificados, datas e informações das oitavas

A Copa do Brasil já conhece 13 dos 16 clubes que disputarão as oitavas de final. As vagas restantes serão definidas posteriormente com os jogos adiados dos times do Rio Grande do Sul.

Quem já se classificou

Atlético-MG

Atlético-GO

Bahia

Botafogo

Corinthians

CRB

Flamengo

Fluminense

Goiás

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco

Jogos que faltam

Inter x Juventude [ida e volta]

Grêmio x Operário-PR [0 a 0 na ida]

Athletico-PR x Ypiranga-RS [1x2 na ida]

As oitavas

Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio, ainda sem data marcada. É o penúltimo sorteio que será realizado na competição, já que o próximo, das quartas, definirá o chaveamento para a semi e a final.

Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Não se sabe se as datas serão adiadas devido aos jogos restantes da terceira fase.

A classificação às quartas rende mais R$ 4,52 milhões. Os clubes já embolsaram R$ 3,46 mi por avançarem às oitavas.