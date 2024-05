RMP: Já existem quatro clubes interessados no Gabigol

Quatro clubes estão interessados em contratar Gabigol na janela de transferências do meio do ano, informou Renato Mauricio Prado, no Fim de Papo.

Segundo RMP, Gabriel já tem inclusive uma proposta do Cruzeiro. O colunista do UOL acrescentou que o Flamengo não fará jogo duro pelo atacante, que tem contrato até o fim de 2024 e ficou distante da renovação após o episódio da foto com a camisa do Corinthians.

Já existem pelo menos quatro clubes claramente interessados no Gabriel: o Bahia, do Rogério Ceni, que já foi treinador do Gabriel; o próprio Corinthians, embora o Augusto Melo agora dê uma certa esnobada, mas ele está afim, se não tivesse afim do Gabriel não teria feito todo o Carnaval do início do ano; o Grêmio, que o Renato Gaúcho treinou o Gabriel e gosta muito dele; e o clube que já fez contato com o Gabriel, que chama-se Cruzeiro.

O Cruzeiro está querendo fazer uma janela inesquecível nesse início do ano — já contratou o Cássio e pode contratar o Gabriel. O estafe do Gabriel ainda não respondeu, parece que a proposta são três anos de contrato, com aumento de salário em relação ao que o Gabriel ganha no Flamengo. Mas não há ainda movimentação de sentar com o Flamengo e dizer 'como é que a gente faz isso?'. Primeiro, precisa do sim do Gabriel, que já tem a proposta do Cruzeiro. Se o Gabriel disser ok, vem a segunda etapa que é sentar com o Flamengo, que não vai dificultar. Quem acertar com Gabriel, vai sentar com o Flamengo com uma enorme boa vontade de fazer o negócio. Renato Mauricio Prado

