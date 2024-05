Lesionado, João Schmidt pode ficar de fora de um jogo do Santos pela primeira vez

O volante João Schmidt é um dos principais jogadores do Santos em 2024. Apenas ele e o goleiro João Paulo jogaram todos os 22 jogos do Peixe na temporada, mas esse feito pode ser interrompido. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a goleada contra o Brusque e deve desfalcar a equipe pela primeira vez.

O Santos informou nesta terça-feira a lesão de João Schmidt, porém não divulgou o tempo de recuperação. De qualquer jeito, o volante deve ficar de fora do próximo compromisso do Peixe na Série B, que acontece nesta sexta-feira, contra o América-MG, em Belo Horizonte.

E o aniversariante de domingo, João Schmidt, recebeu todo o carinho do elenco, com parabéns e... corredor. ? pic.twitter.com/YrETDXyBjR ? Santos FC (@SantosFC) May 21, 2024

João Schmidt foi titular em 20 dos 22 jogos que disputou com a camisa do Santos. Ele chegou ao clube no início do ano e rapidamente se tornou um dos pilares da equipe de Fábio Carille.

Caso Schmidt realmente desfalque o Santos, Carille deve mandar o meia Tomás Rincón a campo contra o América-MG para jogar ao lado de Diego Pituca.

O duelo diante do América-MG será um dos maiores desafios do Santos neste início de Série B. O Coelho ocupa a quarta posição com 12 pontos e pode encostar no Peixe na liderança em caso de vitória.