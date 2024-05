Botafogo-SP x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 3ª fase da Copa do Brasil

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Verdão tem a vantagem de se classificar com apenas um empate. Rony e Estêvão anotaram os gols da equipe alviverde no Allianz Parque, enquanto Patrick marcou para o time adversário.

O técnico Abel Ferreira pode contar com a volta de Aníbal Moreno. O argentino desfalcou a equipe nos dois últimos compromissos devido a um trauma no olho direito. Recuperado, pode retornar ao time. O atacante Endrick, que teve um edema na coxa no jogo da Libertadores, também está à disposição do treinador.

Além deles, os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, recuperados de cirurgias no joelho direito, treinaram normalmente com o restante do elenco. Assim, a dupla pode ser reforço para Abel em breve.

Com o Campeonato Brasileiro paralisado, o Palmeiras teve a semana livre para se preparar para a partida. O último jogo do Verdão foi na última quarta-feira, quando bateu o Independiente del Valle, por 2 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Do outro lado, o Botafogo-SP seguiu o compromisso pela Série B e em seu último jogo acabou derrotado pelo Goiás, por 4 a 0, fora de casa. A última vitória da equipe foi no jogo da segunda fase da Copa do Brasil, contra o Anápolis, em 14 de março.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-SP X PALMEIRAS

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)



Data: 23 de maio de 2024 (quinta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa/MG)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

BOTAFOGO-SP: Michael; Bernardo Schappo, Lucas Dias e Wallison; Negueba, Gustavo Bochecha, Matheus Barbosa e Jean Victor; Fillipe Soutto, Leandro Pereira e Douglas Baggio.



Técnico: Paulo Gomes

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Estêvão.



Técnico: Abel Ferreira