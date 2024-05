Adilson Batista ‘balança’ com projeto do Cruzeiro e avalia mudança de clube

O técnico Adilson Batista, atualmente no Amazonas, recebeu um convite do Cruzeiro para comandar as categorias de base da Raposa.

O que aconteceu

O interesse do Cruzeiro 'balançou' o treinador de 56 anos. A nova gestão do time mineiro, que tem o empresário Pedro Lourenço como dono da SAF, quer fortalecer o seu departamento de futebol. Na Raposa, o treinador seria uma espécie de coordenador das categorias de base.

Um fator que pesa a favor do Cruzeiro é o interesse de Adilson em trabalhar com futebol de base. O profissional comentou com pessoas próximas que via com bons olhos a possibilidade de uma mudança de função na carreira.

Adilson, entretanto, ainda não tomou uma decisão. O técnico está focado na partida desta quarta-feira (22) contra o Flamengo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, e definirá seu futuro apenas após o duelo. O Rubro-Negro carioca venceu por 1 a 0 na ida.

O técnico está há pouco mais de um mês no comando do Amazonas. Nesse período foram sete jogos, sendo quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Ele tem contrato com a Onça Pintada até o fim da Série B.

Adilson Batista tem longa história no Cruzeiro. Como jogador, o paranaense fez história na Raposa como zagueiro, entre 1989 e 1993, conquistando duas Supercopas da Libertadores (1991 e 1992) e dois Estaduais (1990 e 1992). Já como técnico, ele comandou o Cruzeiro em 184 oportunidades entre entre 2008/2010 e 2019/20.