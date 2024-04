Sem opções, time espanhol deve escalar preparador de goleiros em partida

O Arenteiro, time da terceira divisão espanhola, tomou medida drástica para poder escalar um goleiro na partida contra o Deportivo La Coruña, no próximo domingo (28).

O que aconteceu

O Arenteiro inscreveu seu preparador de goleiros e deve utilizá-lo como titular. Diego Rivas, de 37 anos, será o arqueiro de emergência na 34ª rodada da terceira divisão.

As três opções do Arenteiro estão indisponíveis. Diego García, titular da posição, sofreu lesão no tendão de Aquiles e está fora do resto da temporada. Manu Figueroa, terceiro goleiro, também está lesionado. E o reserva Pablo Brea, que vem atuando nas últimas partidas, não pode jogar por cláusula contratual: ele está emprestado pelo Deportivo, adversário de domingo.

Rivas atuou debaixo das traves profissionalmente. O espanhol se aposentou no ano passado e decidiu seguir carreira no futebol como preparador, após cinco temporadas no Racing de Ferrol. Ao longo da carreira, o goleiro atuou por clubes como Eibar, Elche e Albacete.

O time contatou "seis ou sete" goleiros sem contrato. Em entrevista à rádio espanhola Cadena SER, Rivas revelou que ele não era a primeira opção dentro do cenário emergencial. O Arenteiro, contudo. não obteve sucesso nas negociações.

Diante de uma situação complicada, Rivas se ofereceu para assumir o posto. "Antes de expor algum jogador de linha a enfrentar esta situação, prefiro eu mesmo dar esse passo. Não é uma situação tão radical. Até o ano passado estava competindo no Racing de Ferrol", disse à rádio.

Diego Rivas, até agora preparador de goleiros, passa a ser jogador da equipe principal. Sua inscrição já foi ativada e já está disponível para o Depor Arenteiro. Queremos agradecê-lo por seu comprometimento com nosso clube em uma situação tão delicada comunicado oficial do Arenteiro